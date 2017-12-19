Новости о закрытии североморского трубопровода «Forties» в Великобритании продолжают поддерживать мировые цены на нефть. «Forties» обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки. Добыча на месторождении приостановлена из-за ремонта и продолжается уже более недели - с прошлого понедельника.

«Закрытие трубопровода «Forties» будет по-прежнему поддерживать цену нефти марки Brent», - цитирует агентство «Рейтер» старшего рыночного аналитика «OANDA» Джеффри Халли.

Сдерживают рост нефтяных цен данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. По прогнозу ведомства, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в январе 2018 года вырастет по сравнению с декабрем текущего года на 94 тысячи баррелей в сутки - до 6,408 миллиона баррелей. На данный момент оценка добычи составляет 6,314 миллиона баррелей в сутки.

Доллар почти не меняется в начале торгов на Московской бирже, евро растёт. Рубль немного снизился к бивалютной корзине, корректируясь после вчерашнего роста.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,6607 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 3,33 копейки. К последней сделке 18 декабря доллар почти не изменился.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 8 копеек и составил 69,1752 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 8,27 копейки.