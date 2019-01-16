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Мурманская область. Арктика16.01.19 10:31

Рубль незначительно растёт на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть незначительно снижаются сегодня утром на фоне фиксации прибыли инвесторами после того, как днём ранее они росли более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

В среду на рынке нефти отмечается коррекция после того, как днём ранее был зафиксирован скачок цен на «чёрное золото» на фоне надежд инвесторов на меры властей Китая по поддержке национальной экономики, которая является второй по величине в мире.

В то же время инвесторы отыгрывают сообщения от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Во вторник ведомство сохранило прогноз по добыче нефти в США в 2019 году на уровне декабрьской оценки в 12,1 миллиона баррелей в сутки, в 2020 году ждет добычи на уровне 12,9 миллиона (выше на 6,6% к 2019 году). Помимо этого, EIA понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent в 2019 году до 60,52 доллара за баррель с 61 доллара.

Участники торгов также обратили внимание на данные Американского института нефти (API). По сообщению организации, за неделю по 11 января коммерческие запасы нефти в стране сократились на 560 тысяч баррелей после снижения на 6,27 миллиона баррелей неделей ранее.

«Фундаментальные показатели не дают ценам на нефть чёткого направления», — приводит агентство «Рейтер» слова главы отдела сырьевых исследований «Julius Baer» Норберта Рюкера.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль незначительно растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 66,9243 рубля. По отношению к последней сделке 15 января доллар снизился на 3,57 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 15,77 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 10 копеек и составил 76,3056 рубля. К официальному курсу евро упал на 64,42 копейки.

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