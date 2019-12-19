Рубль незначительно растёт на фоне повышения цен на нефть

Мировые цены на нефть в сегодня утром слабо изменяются, сохраняясь в районе максимальных отметок с сентября, на статистике минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

Поддержку ценам оказывают данные Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали немного большего снижения показателя - на 1,3 миллиона баррелей.

«Стоимость нефти как марки Brent, так и WTI находится наверху ценовых диапазонов, поэтому интересно посмотреть, как они будут держаться здесь», — цитирует агентство «Рейтер» старшего рыночного стратега «CMC Markets» Майкла Маккарти.

Эксперт видит возможность повышения стоимости нефти WTI к отметке 61,5 доллара за баррель, однако «данный ценовой уровень может спровоцировать трейдеров к продажам».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 62,5631 рубля. По отношению к последней сделке 18 декабря доллар снизился на 10,19 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 2 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 1,27 копейки и составил 69,6223 рубля. К официальному курсу евро снизился на 7 копеек.