Рубль незначительно снижается к доллару и евро

Цены на нефть умеренно снижаются сегодня утром после трёх недель роста, свидетельствуют данные торгов. В предыдущие три недели нефть дорожала на ослаблении опасений за перспективы торговых отношений США и Китая. Перед рождественскими праздниками инвесторы фиксируют прибыль.

При этом негативную динамику цен сдерживают торговые новости. Так, комитет по тарифам Госсовета КНР объявил сегодня, что Китай с 1 января 2020 года снизит импортные пошлины более чем на 850 наименований товаров.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил, что торговое соглашение с Китаем будет подписано в ближайшее время.

«Нефтяной рынок продолжит извлекать выгоду из позитивных изменений в торговых отношениях между США и Китаем», - сказал агентству «Рейтер» рыночный стратег «Axi Trader» Стивен Иннес.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,2752 рубля. По отношению к последней сделке 20 декабря доллар увеличился на 2,27 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 13,19 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос к последней сделке на 4 копейки и составил 69,0102 рубля. К официальному курсу евро упал на 36,78 копейки.