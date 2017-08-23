Рубль незначительно снижается на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о том, что запасы бензина и дистиллятов в США выросли более чем на 1 миллион баррелей за неделю, завершившуюся 18 августа, свидетельствуют данные торгов.

Согласно опубликованному ранее отчёту «API», запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 августа, сократились на 3,595 миллиона баррелей, до 462,905 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 462 тысячи баррелей. Запасы бензина, напротив, значительно увеличились - на 1,402 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,048 миллиона баррелей, сообщил API. Позднее в среду будут опубликованы данные Минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены высоким уровнем добычи сырья в Ливии и Нигерии. По данным доклада Международного энергетического агентства за август, около 70% роста добычи нефти в странах ОПЕК приходится на Ливию и Нигерию. Добыча нефти в Ливии в июле составила 1,01 миллиона баррелей в день, что впервые за четыре года превысила 1 миллион баррелей в день. Добыча нефти в Нигерии в июле выросла на 10 тысяч баррелей в день - до 1,6 миллиона баррелей в день, отмечалось в докладе.

Сегодня утром доллар растёт в начале торгов на Московской бирже, евро торгуется вблизи вчерашнего закрытия. Рубль незначительно снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,1465 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 10,69 копейки. К последней сделке 22 августа доллар подорожал на 6,56 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 4,28 копейки и составил 69,5472 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 2,72 копейки.