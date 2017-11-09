Рубль незначительно снижается на фоне относительно стабильной нефти

Доллар стабилен в начале торгов на Московской бирже, евро повышается. Рубль незначительно снижается к бивалютной корзине на фоне относительно стабильной нефти после её снижения накануне.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи"составил 59,2471 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта почти не изменилась. К последней сделке 8 ноября доллар подрос на 2 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 7,49 копейки и составил 68,7789 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 11,39 копейки.