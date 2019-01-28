Рубль открыл торги ростом к доллару и евро

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне данных о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов в понедельник отыгрывают данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes, a GE Company», согласно которым число нефтяных буровых в США по итогам прошлой недели выросло на десять, до 862 штук. Число газовых установок при этом снизилось на одну, до 197 единиц. Таким образом, общее число установок увеличилось на девять, до 1059 штук.

На этом фоне на рынке обострились опасения относительно возможного роста предложения нефти, а вкупе с признаками замедления роста мировой экономики это оказывает давление на стоимость «чёрного золота». Аналитики «Tortoise Capital Advisors», мнение которых приводит агентство «Рейтер», прогнозируют, что цена нефти марки WTI будет держаться в диапазоне 50-60 долларов за баррель в 2019 году, а Brent — на 10 долларов выше.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,8553 рубля. По отношению к последней сделке 25 января доллар снизился на 14,47 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 6,17 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 18,30 копейки и составил 75,1370 рубля. Однако к официальному курсу евро вырос на 50,58 копейки.