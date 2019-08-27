Рубль открывает торги снижением

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне ослабления опасений за перспективы торговой войны между США и КНР в свете последних заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Участники торгов отыгрывают сделанные в понедельник заявления Трампа о возможности введения отсрочки на повышение пошлин на товары из Китая. Кроме того, по словам Трампа, Китай связался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. Данные комментарии способствуют ослаблению напряженности на рынках, которая усилилась в пятницу из-за эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

В то же время ряд экспертов настроены скептично в отношении последних комментариев американской стороны. Так, стратег «McKenna Macro» Грег Маккенна, мнение которого приводит агентство «Рейтер», считает, что пока не будет уверенности в достижении торговой договоренности между США и КНР, замедление роста мировой экономики будет продолжаться, а «прибыль компаний по всему миру будет находиться под давлением».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,1922 рубля. По отношению к последней сделке 26 августа доллар вырос на 12,22 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 21,82 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 21,86 копейки и составил 73,5286 рубля. К официальному курсу евро повысился на 13,31 копейки.