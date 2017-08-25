Рубль отжал 4 копейки у евро, потеряв почти копейку у доллара

Центральный банк России с 26 августа установил официальный курс доллара в размере 59,1476 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 0,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6995 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 4,39 копейки.