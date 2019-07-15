Рубль переходит к росту против доллара и евро

Мировые цены на нефть незначительно снижаются сегодня утром на фоне данных о замедлении роста экономики Китая во втором квартале до минимума за 27 лет, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая, который является одним из крупнейших в мире импортеров нефти. Согласно официальным данным, темпы роста экономики страны во втором квартале замедлились до 6,2% с 6,4% в первом квартале, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны — с марта 1992 года. Даже в период мирового финансового кризиса квартальный показатель роста ВВП Китая не падал ниже 6,4%.

В то же время в Китае были опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству за июнь, которые оказались лучше прогнозов. Старший рыночный стратег «CMC Markets» Майкл Маккарти, мнение которого приводит агентство «Рейтер», считает, что превзошедшие прогнозы данные по розничным продажам и промпроизводству означают, что «состояние китайской экономики может быть лучше, чем предполагалось».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,9386 рубля. По отношению к последней сделке 12 июля доллар снизился на 3,89 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 8,18 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос на 0,81 копейки и составил 70,9781 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 3,33 копейки.