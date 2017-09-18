Рубль поддерживает рост спроса на нефтепродукты

Нефть дорожает сегодня утром на сигналах о росте спроса на нефтепродукты и статистике о снижении буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть растут на прогнозах организации стран-экспортеров нефти ОПЕК и Международного энергетического агентства (IEA) о росте спроса на энергоресурс и производные продукты в связи с сокращением добычи в августе. Так, по данным «IEA», исполнение сделки по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК выросло до 82% в августе с 75% в июле. Добыча в отчётном месяце сократилась на 210 тысяч баррелей нефти в день, до 32,67 миллиона баррелей.

Кроме того, спрос на нефть поддерживается данными американской статистики. Согласно данным BHGE, по итогам завершившейся 15 сентября рабочей недели число буровых установок в США уменьшилось на восемь штук, или на 0,85%, до 936 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 430 штук, или в 1,85 раза.

Число нефтяных буровых установок сократилось на семь, или на 0,92%, до 749 единиц. Количество газодобывающих установок опустилось за неделю на одну штуку, или на 0,53%, до 186 штук.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,6737 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 14 копеек. Однако к последней сделке 15 сентября доллар подешевел на 1,63 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 31,46 копейки и составил 68,8947 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар незначительно подешевел. Снижение составило полторы копейки.