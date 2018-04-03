Рубль пошёл на снижение

Мировые цены на нефть сегодня утром растут в рамках коррекции после удешевления более чем на 3% днем ранее - трейдеры надеются на снижение запасов и добычи в США после данных о росте добычи в РФ, свидетельствуют данные торгов.

Рынок нефти 2 апреля отреагировал на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) по уровню нефтедобычи в России. Среднесуточная добыча нефти в РФ в марте 2018 года составила 10,969 миллиона баррелей в день, увеличившись на 0,1% по сравнению с февралем.

Вместе с тем, на фоне публикации на прошлой неделе данных «Baker Hughes», a «GE Company» о снижении числа буровых установок в США, трейдеры надеются на сокращение запасов и добычи нефти в стране. Данные Американского института нефти (API) и минэнерго США станут известны в среду.

«Данные по добыче в США... дадут свежую подсказку относительно того, в каком направлении будут двигаться нефтяные цены», - сказал агентству «Рейтер» аналитик «Energy and Chemicals» в «Bank of China International Futures» Ма Кун.

Доллар и евро сегодня утром начали торги на Московской бирже повышением. Рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая сильное падение нефти по итогам предыдущих торгов и отсутствие поддержки со стороны налогового периода.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,5118 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 3 копейки. К официальному курсу американская валюта подорожала на 22,68 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 13,67 копейки и составил 70,8667 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, евро вырос на 26,29 копейки.