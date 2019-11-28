Рубль пошёл следом за дешевеющей нефтью

Мировые цены на нефть в четверг - второй день подряд демонстрируют негативную динамику на статистике Минэнерго США по запасам нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

Давление на стоимость нефти оказывает увеличение запасов сырья в США. По данным Минэнерго страны, за минувшую неделю показатель вырос на 1,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали уменьшения показателя на 418 тысяч баррелей.

«Данные по запасам перевесили опасения, связанные с предложением сырья, и общий подъем настроений в отношении торговой сделки между США и Китаем», — считают аналитики «ANZ Research», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

Негативную динамику ограничивают новости из Ливии, где Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила о приостановлении работы на месторождении Эль-Филь (El Feel) из-за ведущихся рядом с ним военных действий.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,9864 рубля. По отношению к последней сделке 27 ноября доллар подорожал на 2,64 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на 1,42 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке предыдущей сессии вырос на 8,21 копейки и составил 70,4246 рубля. Тем временем к официальному курсу евро снизился на полторы копейки.