Рубль пошёл вниз после роста накануне

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырьё в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Во вторник инвесторы отыгрывают ряд слабых макроэкономических данных по индексу деловой активности в промышленном секторе (PMI) из Европы и Китая, опубликованные днем ранее. Статистика была воспринята инвесторами как признак замедления роста мировой экономики, что является негативным фактором для спроса на нефть.

По мнению управляющего партнера «Vanguard Markets» Стивена Иннеса, слова которого приводит агентство «Рейтер», после данных по PMI усилились опасения инвесторов относительно риска переизбытка предложения при ослаблении спроса.

В то же время негативную динамику цен на нефть ограничивают новости с заседаний ОПЕК и ОПЕК+, которые проходят 1-2 июля в Вене. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в понедельник, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) поддержал предложение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев на текущих условиях.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,0595 рубля. По отношению к последней сделке 1 июля доллар вырос почти на 10 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на полкопейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 14 копеек и составил 71,1997 рубля. Однако к официальному курсу евро понизился на 19,65 копейки.