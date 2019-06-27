Рубль пошёл за ценами на нефть – на снижение

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне коррекции после уверенного роста стоимости сырья в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня инвесторы предпочитают фиксировать прибыль на рынке нефти после уверенного роста цен в предыдущий день торгов. Рост стоимости «чёрного золота» 26 июня превышал 2% на фоне данных Минэнерго США о том, что запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 12,8 миллиона баррелей, что стало максимальным снижением с сентября 2016 года. Аналитики ожидали сокращения только на 2,5 миллиона баррелей.

«Это реакция рынка на неожиданно сильное падение запасов нефти в США. Помимо тенденций в запасах нефти, инвесторы, вероятно, следят за спросом на бензин», — считает старший сырьевой аналитик «Commerzbank» Карстен Фрич, который прокомментировал агентству «Блумберг» рост цен на нефть в среду. Запасы бензина в США за неделю снизились на 1 миллион баррелей, хотя ожидался рост на 300 тысяч баррелей.

Важными грядущими событиями для мировых рынков станут саммит G20, который пройдёт 28-29 июня в Японии, и встречи ОПЕК и ОПЕК+ в первых числах июля. От саммита G20 трейдеры ждут прояснения в торговых отношениях двух крупнейших мировых экономик — США и Китая, а от заседания ОПЕК+ — решения по судьбе сделки о сокращении добычи нефти.

Рубль дешевеет к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,1243 рубля. По отношению к последней сделке 26 июня доллар подрос на 5,18 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 33,6 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 2,01 копейки и составил 71,7301 рубля. К официальному курсу евро вырос на 34,85 копейки.