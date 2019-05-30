Рубль потянулся за дорожающей нефтью

Мировые цены на нефть сегодня утром растут на торгах после сообщения о резком снижении запасов сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов. АPI в ночь на четверг сообщил, что, согласно его оценкам, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 мая, снизились на 5,265 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали сокращения запасов лишь на 857 тысяч баррелей.

Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы позднее в четверг.

Кроме того, инвесторы отреагировали на новости в среду о том, что наводнение в США может повлиять на поставки нефти возле главного хаба хранения нефти в стране в Кушинге.

«Наводнение, по-видимому, повлияло на центры дистрибуции сырья в Соединенных Штатах, замедляя его транспортировку из Кушинга, что привело к росту цены WTI», — цитирует агентство «Рейтер» слова старшего сырьевого стратега «RJO Futures» Филлипа Штрайбле.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,9367 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 3,33 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на 2,83 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 3,28 копейки и составил 72,2847 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 12,71 копейки.