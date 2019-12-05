Рубль повышается к доллару и евро

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром в рамках коррекции после роста более чем на 3% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

В четверг инвесторы на рынке нефти фиксируют прибыль после того, как днем ранее стоимость сырья ощутимо подскочила после данных от минэнерго США о том, что запасы в стране за минувшую неделю уменьшились на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения показателя на 1,7 миллиона баррелей.

Ключевым событием для рынков в конце текущей недели станут встречи ОПЕК+, стартующие в четверг в Вене. Ожидается, что одним из основных вопросов будет возможность продления срока соглашения о сокращении добычи, которое действует до конца первого квартала 2020 года.

В то же время некоторые аналитики надеются на то, что объём сокращения добычи может быть увеличен. «Наиболее вероятным результатом встреч ОПЕК+ на этой неделе может стать соглашение о сокращении добычи еще на 300-400 тысяч баррелей в день при условии более строгого его соблюдения странами, которые не выполняли свои обязательства», - считают аналитики «Eurasia Group», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

Доллар и евро снижаются на Московской бирже утром. Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам в ожидании дальнейшего прогресса в торговых взаимоотношениях между США и Китаем.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,8818 рубля. По отношению к последней сделке 4 декабря доллар снизился на 6,81 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 31,30 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 5,54 копейки и составил 70,7846 рубля. К официальному курсу евро упал на 32,22 копейки.