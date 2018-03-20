Рубль повышается на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном, а также резкого сокращения добычи в Венесуэле, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть поддерживают новости об обострении конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. В воскресенье принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Салман заявил в интервью американскому телевидению, что в случае появления у Ирана атомной бомбы крупнейшая арабская монархия незамедлительно начнёт собственную ядерную программу с военной составляющей.

На этой неделе состоится встреча бен Салмана с президентом США Дональдом Трампом. По данным близкого к саудовским властям телеканала «Аль-Арабия», наследный принц и глава Белого дома, в первую очередь, «обсудят противодействие политике Ирана, вмешивающегося в дела стран региона (Ближнего Востока), внесение изменений в ядерное соглашение (с Ираном)».

Кроме того, росту на нефтяном рынке также способствует сокращение добычи нефти в Венесуэле. Из-за экономического кризиса объём добычи нефти в стране сократился в феврале на 544% по сравнению с январем и почти вдвое с начала 2005 года - до 1,55 миллиона баррелей в сутки, следует из сообщения Международного энергетического агентства (МЭА). При этом МЭА отметило, что добыча нефти в Венесуэле «явно уязвима для ускоренного сокращения», которое может привести к дефициту на глобальных рынках.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль в понедельник вечером резко подешевел на фоне отказа инвесторов от рисковых активов и снижения цен на нефть. Сегодня рубль повышается к уровням вчерашнего закрытия, реагируя на дорожающую нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,6847 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 13,26 копейки. Однако последней сделке 19 марта доллар подешевел на 15,53 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил почти на 59 копеек и составил 71,1938 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 14,37 копейки.