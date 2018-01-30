Мурманская область. Арктика30.01.18 10:30
Рубль прибавляет в начале торгов
Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,2755 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на полторы копейки. К последней сделке 29 января доллар подешевел на 4,45 копейки.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 37 копеек и составил 69,4810 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 21,15 копейки.
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