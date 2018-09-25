Рубль продолжает рост на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть сегодня утром после значительного роста днём ранее продолжают демонстрировать положительную динамику на решениях ОПЕК+ относительно уровня добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое состоялось 23 сентября в Алжире. Комитет договорился продолжить стремиться к 100-процентному уровню выполнения условий венского соглашения и при этом отметил, что конкретные цифры не столь важны, главное — сохранить достигнутый баланс рынка. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания заявил, что ОПЕК+ ожидает излишек предложения на мировом рынке нефти в 2019 году и допускает возможность возврата к сокращению её добычи. На этом фоне нефть марки Brent подорожала в понедельник более чем на 3%.

«Цены на нефть продолжают свой впечатляющий рост, последней динамике оказали поддержку новости от ОПЕК со встречи в выходные, где организация договорилась не осуществлять немедленный рост добычи, и сообщения прошлой недели о том, что Саудовская Аравия сейчас считает приемлемой цену на нефть Brent в 80 долларов», - приводит агентство «Франс Пресс» мнение главы отдела торговли по Азиатско-Тихоокеанскому региону «OANDA» Стивена Иннеса.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,6892 рубля. По отношению к последней сделке 24 сентября доллар подешевел на 14,58 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 47 копеек.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 14,60 копейки и составил 77,2215 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 46,29 копейки.