Рубль продолжает слабеть

Мировые цены на нефть слабо растут сегодня утром на фоне ожиданий того, что усилия стран ОПЕК по сокращению добычи, а также санкции США против Ирана и Венесуэлы приведут к небольшому дефициту предложения нефти, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов обратили внимание на мартовский доклад ОПЕК, из которого следует, что ОПЕК в феврале сократила добычу нефти в месячном выражении на 221 тысячу баррелей в сутки — до 30,549 миллиона баррелей в сутки. При этом по сравнению с октябрем 2018 года обязавшиеся сократить свою добычу нефти страны ОПЕК снизили её суммарно на 857 тысяч баррелей в сутки против обещанных 812 тысяч. Таким образом, в феврале они перевыполнили условия новой венской сделки на 6%.

Вместе с этим ОПЕК повысила прогноз роста предложения на рынке нефти от стран вне организации в 2019 году на 0,06 миллиона баррелей в сутки — до 2,24 миллиона баррелей в сутки.

Сырьевой аналитик «Saxo Bank» Оле Хансен, мнение которого приводит агентство «Рейтер», отметил, что цены на нефть продолжают идти вверх, реагируя на сокращение добычи стран ОПЕК, а также сложную ситуацию в Венесуэле.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,4620 рубля. По отношению к последней сделке 145 марта доллар снизился на 5,05 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 5,99 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 1,26 копейки и составил 74,0876 рубля. К официальному курсу евро вырос на 2,63 копейки.