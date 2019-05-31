Рубль продолжает снижаться на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть продолжают заметно снижаться сегодня утром, после обновления минимума с начала марта накануне, свидетельствуют данные торгов. Нефть подешевела в четверг на ряде факторов — сокращении запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 24 мая, опасениях за темпы развития мировой экономики, и росте добычи в Саудовской Аравии.

В четверг Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране сократились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 476,5 миллиона баррелей. Фактор статистики наложился на опасения за рост мировой экономики на фоне торговых противоречий США и Китая, что может отразиться на спросе на нефть.

Позднее 30 мая президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже сообщил, что в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для решения этой ситуации. На фоне этих новостей беспокойство на рынках, связанное с замедлением глобального экономического роста из-за многочисленных торговых ограничений, только усилилось. Замедление развития экономики приведет к снижению мирового спроса на сырье.

Дополнительно агентство «Рейтер» сообщило, что добыча нефти в Саудовской Аравии выросла в мае по сравнению с предыдущим месяцем. Однако этот рост не компенсирует дефицит от резкого сокращения экспорта иранской нефти из-за санкций США, добавляет «Рейтер».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,3825 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 21,25 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 32,42 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 29 копеек и составил 72,8009 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 37,80 копейки.