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Мурманская область. Арктика03.06.19 10:26

Рубль продолжает снижаться на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть сохраняют негативную динамику и в начале новой недели. Сегодня утром на фоне опасений за мировую экономику в связи с торговым конфликтом США и Китая, свидетельствуют данные бирж. Стоимость сырья марки Brent уже опускалась ниже 61 доллара, обновив почти 4-месячный минимум.

Цены на нефть снижаются с конца мая на фоне внешнеторговых рисков, которые могут повлиять на спрос. В воскресенье Госсовет КНР опубликовал «№Белую книгу» по позиции Китая по торгово-экономическим консультациям с США. Пекин заявил, что США несут полную ответственность за все неудачи в торговых переговорах, т.к. именно Вашингтон отступает от договоренностей, достигаемых большим трудом.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Аналитик «Oanda» Эдвард Мойа (Edward Moya), которого цитирует агентство «Рейтер», отмечает, что падение цен на нефть в прошлом месяце более чем на 10% стало «худшим показателем за май за последние семь лет, поскольку торговая война привела к ухудшению перспектив роста мировой экономики».

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,5561 рубля. По отношению к последней сделке 31 мая доллар вырос на 12,61 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 17,27 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 15,81 копейки и составил 73,1931 рубля. К официальному курсу евро подскочил почти на 35 копеек.

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