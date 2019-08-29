Рубль продолжает снижаться на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром в рамках коррекции после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

В четверг на рынке нефти отмечается фиксация прибыли инвесторами после того, как в среду в ходе торгов рост цен на сырье достигал 2-3% на фоне статистики по его запасам в США. Так, Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 10 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали намного менее сильного падения - примерно на 2 миллиона баррелей.

Определенное давление на настроения инвесторов в четверг оказывают сохраняющиеся торговые опасения. В среду власти США документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря - документ опубликован в Федеральном реестре.

«Разногласия в мировой торговле продолжат оказывать давление на рынок нефти, ограничивая рост цен на сырье», - сказал агентству «Блумберг» аналитик по сырьевому рынку «Samsung Futures Inc». Ким Квангра.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,8822 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар увеличился на 8,22 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила почти на 47 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 13 копеек и составил 74,0562 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 39,79 копейки.