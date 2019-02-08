Рубль продолжает снижаться на фоне падения мировых цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне обострения опасений за перспективы торговых отношений двух крупнейших мировых экономик — США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания рынков оказалось заявление президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. При этом ранее на текущей неделе китайские СМИ сообщали, что такая встреча может пройти в конце февраля во Вьетнаме. Таким образом, на рынках обострились опасения относительно перспектив торгового конфликта двух стран и его влияния на мировую экономику, рост которой уже замедляется.

Замедление экономического роста традиционно негативно отражается на мировом спросе на нефть. «Цены на нефть откатились к недельным минимумам, поскольку перспективы замедления экономического роста могут сигнализировать о возвращении увеличения запасов (нефти. — Ред.)», — сказал агентству «Рейтер» аналитик «Oanda» Эдвард Мойя.

Доллар и евро умеренно растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль немного снизился к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз мировых цен на нефть.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 66,0717 рубля. По отношению к последней сделке в7 февраля доллар вырос на 16,42 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 5,18 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 14,70 копейки и составил 74,9270 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 3,86 копейки.