Рубль продолжает снижение на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть сегодня утром уменьшаются более чем на 1,2% в рамках коррекции после сильного роста 6 июня, инвесторы также отыгрывают данные о росте добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

В четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 июня, снизились на 6,3 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 502,9 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились на 0,45%, или на 2,283 миллиона баррелей, до 506,917 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,3 миллиона баррелей, составив 59,5 миллиона баррелей. В результате нефтяные цены стали расти.

Способствуют нынешнему коррекционному снижению и данные о том, что добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,95%, или на 88 тысяч баррелей в сутки, до 9,338 миллиона баррелей в сутки. «Нефтяные цены изначально укрепились на фоне более сильного снижения запасов, чем ожидалось. ... Однако энтузиазм был краткосрочным, поскольку рынок обратил внимание на очередной рост добычи в США», - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка «ANZ».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,4248 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 18,22 копейки. К последней сделке 6 июля доллар подорожал на 26,48 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 59 копеек и составил 68,9716 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро поднялся на 25,16 копейки.