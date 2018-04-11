Рубль продолжает стремительное падение

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются после того, как данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) не оправдали ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

С пессимизмом восприняли инвесторы данные от Американского института нефти (API), который сообщил, что запасы нефти в США за неделю к 6 апреля выросли на 1,8 миллиона баррелей до 429,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали снижения показателя на 189 тысяч баррелей.

Как отмечает аналитик «OANDA» Стивен Иннес, мнение которого приводит агентство «Рейтер», данные от API оказали кратковременное давление на рынок нефти.

Кроме того, рынок продолжает оценивать данные Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), которое подтвердило мартовскую прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году на рекордном уровне в 10,7 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,4 миллиона баррелей в сутки, что выше прогноза предыдущего месяца в 11,3 миллиона баррелей. В 2017 году средний уровень добычи составил 9,3 миллиона баррелей в день.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,3153 рубля. По отношению к последней сделке 10 апреля доллар вырос на 1,29 рубля. К официальному курсу американская валюта подскочила на 1,95 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 1,69 рубля и составил 79,5423 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, евро взлетел на 2,69 рубля.