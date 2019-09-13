Рубль продолжает теснить доллар

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне опасений относительно того, что торговая война между США и КНР негативно отразится на мировой экономике и спросе на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Пессимистичные настроения на рынке усилились после того, как экономисты в ходе опроса агентства «Рейтер» предсказали, что торговая напряженности между США и Китаем в следующем году усилится или, в лучшем случае, останется без изменений. При этом, по оценкам экспертов, средняя вероятность рецессии в США в следующие два года составляет 45%.

Данных пессимистичных опасений оказалось достаточно, чтобы нивелировать новости от ОПЕК+. Министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи заявил в четверг, что страны ОПЕК+ в августе выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 136%. При этом сокращение добычи углубится за счет пока не выполняющих свои обязательства стран, если они будут соблюдать сделку полностью. По его словам, это уберет с рынка еще 400-500 тысяч баррелей в сутки.

«Снова происходит борьба между силами ОПЕК и замедлением роста мировой экономики, и, следовательно, спроса», — сказал агентству «Рейтер» стратег «McKenna Macro» Грег Маккенна.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,6081 рубля. По отношению к последней сделке 12 сентября доллар потерял 9,19 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 58,28 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 7,56 копейки и составил 71,6656 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 16,17 копейки.