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Мурманская область. Арктика22.08.17 10:28

Рубль продолжает укрепляться

Мировые цены на нефть растут сегодня утром, инвесторы надеются на сохранение тренда на сокращение запасов в США, которые снижались в течение последних нескольких недель, свидетельствуют данные торгов.

«Запасы сырой нефти в США постоянно снижались в последние недели. Если нисходящий тренд будет сохранён, то можно предположить, что это станет «бычьим» фактором для цен на нефть, особенно учитывая ограничения поставок из стран ОПЕК и России», - цитирует агентство «Рейтер» слова рыночного аналитика «Forex.com» Фавада Разакзады.

Несмотря на рост объемов добычи нефти в США, аналитики полагают, что добыча в скором времени может снизиться, так как американские компании сокращают количество буровых установок.

Статистика по количеству запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 18 августа, будет опубликована Американским институтом нефти позднее во вторник. 23 августа ожидается статистика по запасам нефти от управления энергетической информации Минэнерго США. Ожидается, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за отчётную неделю снизились на 3,37 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,0072 рубля.

По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 13,37 копейки. К последней сделке 21 августа  доллар подешевел на 13,78 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 13,56 копейки и составил 69,5670 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 32,30 копейки.

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