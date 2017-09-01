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Мурманская область. Арктика01.09.17 10:35

Рубль продолжает укрепляться

Мировые цены на нефть сегодня утром опускаются в рамках коррекции; вечером в четверг нефть дорожала на 3% на обеспокоенности инвесторов относительно последствий урагана «Харви» для нефтяного сектора США, свидетельствуют данные торгов.  В результате урагана выбыла почти девятая часть всех перерабатывающих мощностей страны, сообщило американское министерство энергетики.

Способствовало росту цен и снижение запасов «чёрного золота» за неделю. Уменьшение запасов по итогам недели, завершившейся 25 августа, составило 5,4 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 457,8 миллиона баррелей. Прогноз аналитиков предполагал уменьшение лишь на 0,41%, или на 1,908 миллиона баррелей, до 461,292 миллиона баррелей.

«Похоже, все решили, что ураган больше повлияет на перерабатывающие мощности, нежели на добычу. Добыча нормализуется быстрее, чем нефтепереработка, что только усугубит ситуацию с переизбытком нефти», - приводит агентство «Рейтер» слова риск-менеджера нефтяного рынка компании «Mitsubishi Corp.» Тони Нунана.

Позднее рынок ожидает статданных от американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company» о числе буровых установок в США по итогам недели. По итогам завершившейся 25 августа рабочей недели число буровых установок в США уменьшилось на шесть штук, или на 0,63%, до 940 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 451 штуку, или в 2,08 раза.

Рубль растёт к бивалютной корзине в начале торгов на Московской бирже.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,9918 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 55,36 копейки. К последней сделке 31 августа  доллар потерял 2,82 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 71,29 копейки и составил 68,9093 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро снизился на 13,07 копейки.

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