Рубль продолжает укрепляться

Доллар и евро сегодня утром начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 56,3203 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 8,51 копейки. К последней сделке 16 февраля доллар подешевел на 7,72 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 72,28 копейки и составил 69,9243 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 2,57 копейки.