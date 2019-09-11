Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По данным API, запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 7,2 миллиона баррелей после роста на 400 тысяч баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от Министерства энергетики страны будут опубликованы позже в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о более скромном снижении запасов - на 2,6 миллиона баррелей.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на краткосрочный прогноз Минэнерго США, опубликованный во вторник вечером. Ведомство понизило прогнозы по добыче нефти в стране в 2019 и 2020 годах на 30 тысяч баррелей - до 12,24 миллиона и 13,23 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Снижение запасов в США и прогноза по добыче ослабило опасения переизбытка сырья на мировом рынке.

Сегодня рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,3961 рубля. По отношению к последней сделке 10 сентября доллар потерял 2,39 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 4,32 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 3,2 копейки и составил 72,2430 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 6,09 копейки.