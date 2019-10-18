Рубль продолжает укрепляться

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на данных об увеличении запасов сырья в США за прошлую неделю, а также на фоне неоднозначной статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.

Давление на цены на нефть продолжают оказывать данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю поднялись на 9,3 миллиона баррелей, хотя ожидался рост только на 2,9 миллиона.

Кроме того, трейдеры отыгрывают статистику из Китая, согласно которой темпы роста ВВП страны в третьем квартале замедлились до 6% в годовом выражении с 6,2% кварталом ранее. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали рост ВВП на уровне 6,1%. Показатель июля-сентября стал самым низким квартальным показателем за всю 27-летнюю историю наблюдений. В то же время объём промышленного производства в стране в сентябре вырос в годовом исчислении на 5,8%. Рост ускорился с показателя августа в 4,4% и превзошёл прогнозы аналитиков, которые ожидали его на отметке 5%.

«Хотя темпы роста ВВП Китая в третьем квартале были немного ниже ожиданий, это не стало шоком для трейдеров, и объемы торгов на рынке нефти низкие, поскольку слабые данные были ожидаемыми», - считает старший рыночный аналитик «CMC Markets» Майкл МакКарти, чьё мнение приводит агентство «Рейтер». Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, поэтому стоимость сырья чувствительна к статистике из страны.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,0097 рубля. По отношению к последней сделке 17 октября доллар снизился на 10,53 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на полкопейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 21,14 копейки и составил 71,1486 рубля. Однако к официальному курсу евро вырос на 24,63 копейки.