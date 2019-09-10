Рубль продолжает укрепляться на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне надежд на то, что страны соглашения ОПЕК+ могут согласовать продление сроков его действия или дополнительное сокращение добычи для поддержки цен на сырьё, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть продолжают рост, который отмечался в понедельник после того, как в Саудовской Аравии сменился министр нефти - им был назначен сын короля - принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. С 2016 года этот пост занимал Халид аль-Фалих. В понедельник министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи заявил, что не ожидает изменений в политике ОПЕК+ после смены главы Минэнерго Саудовской Аравии. Новый глава Минэнерго Саудовской Аравии в свою очередь отметил, что в экономике страны не произойдёт радикальных изменений.

Теперь рынки ждут заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 12 сентября в Абу-Даби. Некоторые аналитики в свете произошедших изменений в Саудовской Аравии даже ожидают дополнительного снижения добычи. «Встреча стран ОПЕК+ на этой неделе в Абу-Даби вселяет надежду на дополнительное сокращение поставок», - сказал агентству «Рейтер» рыночный стратег «AxiTrader» Стивен Иннес.

Рубль сегодня повышается к доллару и к евро на фоне дорожающей в район максимумов с начала августа нефти.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10.03 мск снижался на 18 копеек - до 65,37 рубля, курс евро - на 15 копеек, до 72,25 рубля, следует из данных Московской биржи.