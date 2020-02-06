Рубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на «чёрное золото»

Цены на нефть сегодня утром растут более чем на 2% в ожидании инвесторами окончательного решения ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы продолжают следить за заседанием технического комитета ОПЕК+, который решил внепланово продолжить своё заседание в четверг. Инвесторы с надеждой ждут решения ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи с целью стабилизировать цены на сырьё из-за вспышки коронавируса, оказавшей сильное влияние на спрос.

Инвесторы также отыгрывают последние данные о добыче сырья в США. Согласно данным Минэнерго США, опубликованным накануне, добыча нефти в стране в последнюю неделю уменьшилась на 100 тысяч, до 12,9 миллиона баррелей в день.

«Несмотря на то, что небольшое падение запасов в США говорит о том, что спрос поддерживается, потребовалось бы резкое увеличение потребления в США, чтобы хотя бы частично компенсировать падение спроса в Китае из-за вспышки коронавируса», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «Capital Economics».

Кроме того, последние сообщения китайских СМИ о возможном прорыве в области создания лекарства от вируса также вернули инвесторам позитивные настроения.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 62,7655 рубля. По отношению к последней сделке 5 февраля доллар снизился на 10,45 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 40,87 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 15,88 копейки и составил 69,0212 рубля. К официальному курсу евро упал на 72,31 копейки.