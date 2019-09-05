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Мурманская область. Арктика05.09.19 10:32

Рубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть

Рынок нефти сейчас сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, мы видим позитивные результаты сделки ОПЕК+, сказал журналистам министр энергетики России Александр Новак на полях Восточного экономического форума. «Цены на нефть формируются на рынке, и я думаю, что нам нужно в первую очередь думать не о ценах на нефть, а о том, чтобы рынок был сбалансирован, что, в принципе, мы с нашими партнёрами по ОПЕК+ и реализуем совместно», — сказал министр, отвечая на вопрос о прогнозах на цены на нефть.

По его словам, наблюдаются позитивные результаты. «В этой части мы достаточно быстро прошли период глубокого кризиса. На мой взгляд, рынок достаточно сбалансирован. Конечно, мы видим очень много неопределенности на рынке… Тем не менее, с точки зрения фундаментальных факторов баланса спроса-предложения, мы считаем, что работа, которая была проведена со странами ОПЕК+, она достигла своих результатов», - отметил Новак, добавив, что был обеспечен возврат инвестиций в отрасль.

Страны ОПЕК+ в начале июля единогласно одобрили продление до конца марта 2020 года соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходится на Россию. Договоренности ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действуют с начала 2017 года.

А в это время рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине. В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,0599 рубля. По отношению к последней сделке 4 сентября доллар подешевел на 16,26 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 44,03 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 26,32 копейки и составил 72,7868 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 27,7 копейки.

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