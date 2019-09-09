Рубль продолжает укрепляться на фоне роста мировых цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть заметно растут в понедельник утром на фоне ожиданий того, что с новым главой минэнерго Саудовской Аравии её политика в этой сфере останется без изменений, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания инвесторов оказались новости из Саудовской Аравии, где новым главой министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов был назначен сын короля — принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. Он сменит Халида аль-Фалиха.

«В саудовской нефтяной политике и политике ОПЕК нет изменений. Принц Абдель Азиз будет работать над укреплением сотрудничества между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК», — приводит агентство «Рейтер» слова неназванного саудовского чиновника.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на слова министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи о том, что страны соглашения ОПЕК+ сохраняют приверженность достижению баланса на рынке нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,5535 рубля. По отношению к последней сделке 6 сентября доллар подешевел на 17,65 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 44,46 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «№завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 19,74 копейки и составил 72,3001 рубля. К официальному курсу евро упал на 58,82 копейки.