Рубль продолжает укрепляться на фоне умеренной негативной динамики цен на нефть

Мировые цены на нефть демонстрируют умеренную негативную динамику во вторник утром после роста в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник цены на нефть росли в пределах 0,7% на фоне надежд на продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи после марта 2018 года. Во вторник утром наметилась коррекция цен на «чёрное золото».

«Опасения переизбытка предложения могут запросто превратиться в опасения недостатка предложения, если запасы продолжат снижаться, что они и делают, а спрос продолжает расти», - сказал агентству «Рейтер» инвестиционный аналитик компании «Rivkin Securities» Уильям О'Лафлин.

В октябре, за исключением недели, завершившейся 20 октября, запасы нефти в США показывали еженедельное снижение, что оказывало поддержку нефтяным котировкам.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10.00 мск вторника снижался на 2 копейки - до 57,95 рубля, курс евро - также на 2 копейки, до 67,52 рубля, следует из данных Московской биржи.