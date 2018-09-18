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Мурманская область. Арктика18.09.18 10:25

Рубль продолжил рост к доллару

Мировые цены на нефть снижаются сегодня  утром на фоне опасений относительно того, что эскалация торгового конфликта США и Китая может негативно отразиться на спросе на сырье, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания мировых инвесторов во вторник находится заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Решение вступит в силу 24 сентября. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.

«Усиление торгового конфликта оказывает давление на настроения участников торгов. Он (торговый конфликт. — Ред.) постепенно начинает влиять на экономический рост, что в свою очередь, также негативно отражается на ценах на нефть», — полагает аналитик «Guotai Junan Futures» Ван Сяо, мнение которого приводит агентство «Рейтер».

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах Московской биржи составил 67,9074 рубля. По отношению к последней сделке 17 сентября доллар подешевел на 15,51 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 28,84 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 7 копеек и составил 79,3854 рубля. Однако к официальному курсу евро подрос на 2,59 копейки.

 

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