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Мурманская область. Арктика07.11.18 10:27

Рубль продолжил снижение на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть снижаются сегодня после данных Американского института нефти (API), которые показали очередной рост запасов сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

В среду инвесторы обратили внимание на данные API, которые показали, что за неделю по 2 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,8 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от Министерства энергетики США позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,43 миллиона баррелей после повышения на 3,217 миллиона баррелей неделей ранее.

Кроме данных по запасам, дополнительное давление на нефтяные цены продолжают оказывать послабления в санкциях со стороны Вашингтона для крупнейших потребителей иранской нефти. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Как отмечает агентство «Рейтер», данные отслеживания судов «Refinitiv Eikon» показали, что экспорт иранской нефти упал до 1 миллиона баррелей в день в ноябре с примерно 3 миллионов баррелей в день в середине 2018 года, однако ожидается, что поставки из Ирана вырастут после ноября, так как страны, получившие послабления, начнут заказывать больше иранской нефти. Так, по прогнозам консалтинговой компании «FGE», послабления в санкциях обеспечат экспорт иранской нефти в объёме от 1,2 до 1,7 миллиона баррелей в день.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра»  на торгах составил 66,1741 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар увеличился на 6,41 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 18,29 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 17,44 копейки и составил 75,6744 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 35,86 копейки.

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