Рубль продолжил укрепляться

Цены на нефть уверенно растут сегодня утром на фоне данных минэнерго США о снижении запасов сырья в стране втрое сильнее прогноза, свидетельствуют данные торгов.

Согласно опубликованным в среду данным американского минэнерго, запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 3,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов лишь на 1 миллион баррелей.

Инвесторы также ждут заседаний ОПЕК и ОПЕК+ в начале июля. В среду было принято окончательное решение о переносе встреч с конца июня на 1 и 2 июля соответственно. Во встречах согласился участвовать министр нефти Ирана Бижан Зангане, который ранее настаивал на переносе заседаний на 10-12 июля.

ОПЕК+ планирует определить дальнейшую судьбу сделки по сокращению добычи, включая возможность ее продления на второе полугодие 2019 года. Соглашение на первое полугодие предусматривает сокращение добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

«Волатильность цен на нефть, скорее всего, сохранится, но предстоящая встреча ОПЕК должна обеспечить рынкам определенную поддержку», — сказал агентству «Рейтер» управляющий партнер «Vanguard Markets» Стивен Иннес.

Рубль продолжает дорожать к бивалютной корзине. В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,5661 рубля. По отношению к последней сделке 19 июня доллар подешевел на 21,89 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 41,33 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 5,51 копейки и составил 71,6351 рубля. К официальному курсу евро просел всего на 0,26 копейки.