Рубль проседает следом за ценами на «чёрное золото»

Стоимость нефти снижается сегодня утром на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Давление на стоимость нефти оказывают данные API, свидетельствующие о росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 1 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,3 миллиона баррелей после снижения на 4,2 миллиона баррелей неделей ранее.

Теперь рынок ждёт официальных данных по запасам от Министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 1,203 миллиона баррелей после снижения на 8,6 миллиона баррелей неделей ранее.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления американских нефтегазовых компаний «ExxonMobil «и «Chevron». В частности «ExxonMobil» заявила, что планирует увеличить добычу углеводородов на сланцевом бассейне Permian в США на 80%, до 1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день к 2024 году. В то же время глава нефтегазовой «Chevron» Марк Вирт сказал, что компания хочет нарастить добычу на данном бассейне более чем вдвое, до 900 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день к 2023 году.

Аналитик «Oanda» Эдвард Мойя, мнение которого приводит агентство «Рейтер», сравнил ситуацию на рынке на нефти с игрой в перетягивание каната, где по одну сторону стоят обещания ОПЕК по сокращению добычи, а по другую — рост добычи в США.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,8047 рубля. По отношению к последней сделке 5 марта доллар увеличился на 5,47 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на полкопейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 2,34 копейки и составил 74,3584 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 14,54 копейки.