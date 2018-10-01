Рубль противоречиво реагирует на рост цен на «чёрное золот»

Мировые цены на нефть сегодня утром продолжают умеренно расти на фоне опасений относительно возможного дефицита сырья на рынке после вступления в силу американских санкций против Ирана в ноябре, а также после данных о снижении числа работающих нефтедобывающих буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать ожидания грядущего вступления в силу американских санкций против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

Президент «Strategic Energy & Economic Research» Майкл Линч отметил в комментарии агентству «Market Watch», что санкции против Ирана, похоже, дают результаты, если посмотреть на то, что такие покупатели иранской нефти, как индийские и китайские компании, избегают ее покупок.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывают пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes, a GE Company» о том, что количество нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 28 сентября, снизилось на три штуки, или на 0,3%, до 863 единицы.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,5941 рубля. По отношению к последней сделке 28 сентября доллар вырос на 6 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта прибавила всего 0,35 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 15,54 копейки и составил 75,9446 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 28,48 копейки.