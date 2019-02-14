Рубль пытается держать удар

Мировые цены на нефть поднимаются сегодня утром, при этом стоимость нефти марки Brent впервые с 21 ноября 2018 года поднялась выше 64 долларов за баррель на фоне надежд на скорое разрешение торгового конфликта США и КНР, которое станет благоприятным фактором для перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Мировые инвесторы с оптимизмом наблюдают за ходом двухдневных торговых переговоров США и Китая, которые стартуют в Пекине в четверг. У сторон остаются лишь две недели на достижение соглашения, которое бы устраивало и Пекин, и Вашингтон, в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины.

Во вторник Дональд Трамп заявил, что дедлайн на введение новых американских пошлин на китайские товары может сдвинуться с 1 марта на более позднюю дату в случае близости сторон к соглашению по итогам переговоров. При этом он сказал, что до конца марта не планируется встреч с лидером КНР Си Цзиньпином, однако эта встреча произойдет, когда Трамп почувствует, что стороны близки к торговой сделке.

Старший рыночный аналитик «OANDA» Альфонсо Эспарса, мнение которого приводит агентство «Рейтер», отметил, что временное перемирие в торговой войне США и Китая закончится 1 марта, но учитывая прогресс в переговорах, этот срок может быть продлен, и на этом фоне растут надежды на встречу лидеров двух стран позднее в марте.

При этом рост стоимости нефти ограничивает статистика из США. По данным Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти за прошлую неделю в США увеличились на 3,6 миллиона баррелей, хотя ожидался рост только на 2,7 миллиона. При этом добыча нефти в стране за период не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и осталась на рекордно высоком уровне 11,9 миллиона баррелей в день.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,4208рубля. По отношению к последней сделке 13 февраля доллар снизился на 9,42 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 74,25 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос на 2,84 копейки и составил 74,9309 рубля. К официальному курсу евро вырос на 5437 5 коп.