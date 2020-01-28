Рубль пытается оправиться от вчерашнего падения

Мировые цены на нефть снижаются шестой день подряд на опасениях, что распространение коронавируса окажет негативное влияние на экономическую активность и спрос на сырьё, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания инвесторов остаётся ситуация с быстрым распространением нового типа коронавируса за пределами Китая. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Инвесторы рынка нефти обеспокоены риском снижения авиаперевозок с связи с коронавирусом и замедления роста ВВП второй по величине экономике мира и других стран, что окажет давление на спрос на нефть и нефтепродукты.

«Судя по данным активности полетов в Китае в реальном времени, спрос на авиатопливо уже оказался под давлением», - считают аналитики «RBC Capital Markets», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,8385 рубля. По отношению к последней сделке 27 января доллар снизился на 13,15 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на полрубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке почти на 15 копеек и составил 69,2329 руб. К официальному курсу евро, как и доллар вырос. Рост составил 45,54 копейки.