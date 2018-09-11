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Мурманская область. Арктика11.09.18 10:30

Рубль пытается приподняться

Мировые цены на нефть сегодня  утром растут на фоне сохраняющихся опасений относительно сокращения экспорта сырья из Ирана из-за санкций со стороны США, свидетельствуют данные торгов.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать опасения, связанные с сокращением поставок этого сырья из Ирана в связи с грядущим вступлением в силу американских санкций против страны.

США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре ожидается реализация второго блока, который распространятся на энергетический сектор и операции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.

Однако, как отмечают аналитики банка «ANZ», мнение которых приводит агентство «Рейтер», рост цен на нефть ограничен ожиданиями того, что крупные нефтедобывающие страны, включая Саудовскую Аравию и Россию, могут увеличить поставки сырья на мировой рынок, нивелировав таким образом падение экспорта из Ирана. «На рынке нефти неоднозначные настроения», — считают аналитики «ANZ».

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 70,1034 рубля. По отношению к последней сделке 10 сентября  доллар подешевел на 46,16 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 23,49 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 34,37 копейки и составил 81,4863 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар подорожал. Рост составил 81,61 копейки.

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