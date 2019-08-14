Рубль пытается приподняться после падения

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром в рамках коррекции после скачка на 4% днём ранее, а также на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Помимо коррекционных настроений давление на рынок оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданное выросли на 3,7 миллиона баррелей после снижения на 3,4 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,775 миллиона баррелей.

В ходе торгов вторника стоимость обеих марок нефти подскакивала на 4%. Поводом для такой динамики стали новости вокруг торговых отношений между США и КНР. Торгпред США объявил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин. В начале августа президент США Дональд Трамп объявил, что 10-процентные пошлины вводятся с 1 сентября на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

«Данное заявление помогло убрать с рынка часть пессимизма в отношении спроса на нефть и торговой войны», - сказал агентству «Блумберг» президент «Strategic Energy & Economic Research» Майкл Линч.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,0439 рубля. По отношению к последней сделке 13 августа доллар вырос на 11,39 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась 55,78 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 14,39 копейки и составил 72,6839 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, снизился. Падение составило 73,10 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль во вторник вечером укрепился к доллару и евро в условиях увеличения аппетита к рисковым активам и скачка цен на нефть после появления новостей о позитивных подвижках в американо-китайском торговом противостоянии. Сегодня рубль снижается к уровням вчерашнего закрытия, корректируясь после укрепления на фоне дешевеющей нефти.