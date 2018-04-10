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Мурманская область. Арктика10.04.18 10:24

Рубль пытается приподняться после падения в понедельник

Мировые цены на нефть сегодня утром продолжают расти, - инвесторы надеются на урегулирование торгового спора между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник нефть Brent прибавила в цене 2,2%, WTI - 1,8%, корректируясь после удешевления 6 апреля. Сегодня нефть продолжает дорожать. Инвесторы оптимистично оценивают намерения Китая и США урегулировать спор по поводу взаимных импортных пошлин. Опасения развития торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, а также неопределенность относительно баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в последние недели вызвали волатильность на рынках.

«Риск торговой войны разгромил мировые рынки, включая рынок сырьевых товаров», - приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «JPMorgan». В дополнение к этим факторам аналитики банка указывают на риск введения санкций со стороны администрации Дональда Трампа против основных стран - экспортеров нефти, включая Иран, Венесуэлу и Россию.

Трейдеры ожидают данных от Американского института нефти (API) по запасам нефти в США за неделю. За прошлую неделю, по данным организации, запасы сократились на 3,28 миллиона баррелей.

По данным агентства «Рейтер», в знак того, что объёмы поставок нефти остаются на высоком уровне, крупнейшая китайская нефтеперерабатывающая компания «Sinopec» планирует на 40% сократить закупки сырья у Саудовской Аравии в мае вместо того, чтобы искать альтернативного поставщика. 9 апреля сообщалось, что «Saudi Aramco» неожиданно сильно повысила цены на импортируемую в Азию нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 60,3993 рубля. По отношению к последней сделке 9 апреля доллар снизился на 26 копеек. К официальному курсу американская валюта подорожала на 1,83 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 32,23 копейки и составил 74,3777 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, евро, как и доллар, вырос. Рост составил 2,49 рубля.

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