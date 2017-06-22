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Мурманская область. Арктика22.06.17 10:24

Рубль пытается сегодня укрепиться

Цены на нефть сегодня утром слабо снижаются после падения на 3% накануне на данных по росту добычи в США, свидетельствуют данные торгов.

По данным Минэнерго США, добыча нефти в США за неделю увеличилась на 0,21%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,350 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, запасы дистиллятов также выросли с показателя предыдущей недели на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 152,5 миллиона баррелей.

В то же время, 21 июня Минэнерго США также сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 июня, уменьшились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 509,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизились в меньшей степени - на 2,106 миллиона баррелей, или на 0,41% - до 509,394 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились на 1,1 миллиона баррелей, составив 61,1 миллиона баррелей. Запасы бензина в США уменьшились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 241,9 миллиона баррелей.

Беспокойство трейдеров вызвал рост добычи в США, пишет газета «The Wall Street Journal». Отсутствие позитивных сигналов со стороны предложения в США в ответ на низкие нефтяные цены не оказало поддержку рынку нефти, считает рыночный стратег «CMC Markets» Майкл Маккарти.

Рубль пытается сегодня укрепиться к бивалютной корзине в начале торгов на Московской бирже.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,2411 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 24,11 копейки. Однако к последней сделке 21 июня доллар снизился на 8,14 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, повысился на 49,37 копейки и составил 67,2917 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро просел на 6,83 копейки.

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