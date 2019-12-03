Рубль пытается уцепиться за повышающуюся цену на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть сегодня утром умеренно растут в преддверии заседаний ОПЕК+, где будет обсуждаться судьба сделки по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.

Представители ОПЕК+ встретятся в Вене 5-6 декабря. По данным «The Wall Street Journal», Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, хочет продлить соглашение о сокращении добычи как минимум до июня 2020 года на фоне опасений за снижение цен на нефть. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется 5 декабря, 6 декабря — представители всех стран-участниц ОПЕК+. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.

Дополнительную поддержку рынку нефти оказывает статистика крупнейшего потребителя нефти - Китая - от делового издания «Caixin», согласно которой индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) страны в ноябре неожиданно вырос.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,1461 рубля. По отношению к последней сделке 2 декабря доллар потерял 2,89 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 26,36 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 7,68 копейки и составил 71,0632 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 9,02 копейки.